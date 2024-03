Holley Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI von Holley 87,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Holley somit mit "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Holley 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 6,42 USD, was einer potenziellen Steigerung um 58,83 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Holley-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 4,04 USD 13,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Holley wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Holley veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Holley bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.