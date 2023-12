Holista CollTech im Check!

Die Aktie der Holista Colltech wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,01 AUD, was einem Abstand von 0 Prozent zum aktuellen Aktienkurs entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ebenfalls bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Holista Colltech-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Holista Colltech.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Holista Colltech derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt wird die Holista Colltech-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.