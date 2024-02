Holista CollTech Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Holista Colltech-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Holista Colltech-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Holista Colltech-Aktie diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Holista Colltech beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Holista Colltech-Aktie von 0,011 AUD eine Entfernung von +10 Prozent vom GD200 (0,01 AUD), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,01 AUD auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Holista Colltech-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb die Holista Colltech-Aktie auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung erhält.