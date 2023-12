Holiday Island Holdings Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Holiday Island-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,036 USD, was einem Unterschied von -28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,05 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Holiday Island-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten normal, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird die Holiday Island-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Holiday Island ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen und Meinungen der letzten Wochen zeigen, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Holiday Island-Aktie liegt bei 81,94, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Holiday Island-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI überwiegend negativ bewertet.