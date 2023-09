Holcim setzt sich mittelfristige Ziele für Geschäft mit Dächern

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim hat sich konkrete mittelfristige Ziele für das Geschäft mit Dächern gesetzt. Bis 2026 soll der Umsatz hier auf über sechs Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd Euro) klettern, wie das Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Investorentages in den USA mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus diesem Geschäft soll bei mehr als 1,3 Milliarden Dollar liegen. Die entsprechende Marge würde auf über 20 Prozent anziehen.

Holcim zufolge wurden die Ambitionen im Dach-Geschäft damit nach oben geschraubt. Das Unternehmen will dabei schneller wachsen als der Markt. Bei der bereits früher erklärten Absicht, das "grüne Wachstum" zu beschleunigen, kommt dem Bereich Dach-Systeme eine Schlüsselrolle zu. So hat Holcim seit dem Eintritt ins Geschäft mit Dächern in Nordamerika im Jahr 2021 zwölf Unternehmen übernommen.

Den Großteil des Umsatzes mit Dächern macht Holcim im Reparatur- und Sanierungsbereich. Mehr Geschäft erwartet der Konzern dabei infolge der schwerer werdenden Unwetter sowie durch das hohe Alter vieler Gebäude./jcf/AWP/stw