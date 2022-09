Holcim schliesst Veräusserung in Brasilien ab

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim hat den Verkauf seines Geschäfts in Brasilien an CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) für einen Unternehmenswert von 1,025 Milliarden USD abgeschlossen. Das Geschäft wurde nach der Genehmigung durch die brasilianischen Behörden abgeschlossen. Die Transaktion umfasst die fünf integrierten Zementwerke, vier Mahlwerke, sechs Zuschlagstoffwerke und 19 Transportbetonwerke von Holcim. Lateinamerika bleibt eine strategische Kernwachstumsregion für Holcim. In der ersten Jahreshälfte 2022… Hier weiterlesen