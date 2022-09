Holcim schließt Erwerb von Cantillana ab

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim hat die Übernahme von Cantillana abgeschlossen, einem Marktführer für Spezialbaulösungen in Belgien mit einem geschätzten Nettoumsatz von 80 Millionen Euro im Jahr 2022. Cantillana bietet eine breite Palette von Fassadenbau- und Wärmedämmverbundsystemen an. Dies stärkt die Position von Holcim im Bereich der Gebäudesanierung und Energieeffizienzlösungen weiter und baut auf den jüngsten Akquisitionen der PRB Group in Frankreich, PTB-Compaktuna in… Hier weiterlesen