Holcim nimmt mit GO CIRCULAR an Offshore-Yachtrennen teil

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

* Holcim lanciert das Rennboot GO CIRCULAR, um den Übergang zum kreisförmigen Leben zu beschleunigen * Skipper Kevin Escoffier umsegelt die Welt im Ocean Race und Vendée Globe * PRB baut auf dem 30-jährigen Erbe des Segelsports auf Holcim steigt mit dem Stapellauf seines ersten IMOCA-Rennbootes in Lorient, Frankreich, in den Hochseesegelsport ein und geht auf eine Mission: GO CIRCULAR.… Hier weiterlesen