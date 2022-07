Holcim-Aktie: Steuertransparenzbericht 2021 veröffentlicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim hat heute die zweite Ausgabe seines Steuertransparenzberichts veröffentlicht, als Teil seiner kontinuierlichen Verpflichtung zu höchsten Governance-Standards. Der wirtschaftliche Gesamtbeitrag von Holcim umfasst Zahlungen aus dem Beschaffungswesen in Höhe von CHF 17,8 Milliarden, Aufwendungen für Löhne, Gehälter und Anreize für Mitarbeiter in Höhe von CHF 3,8 Milliarden, Zahlungen an Aktionäre, Kreditgeber und Investoren in Höhe von CHF 1,9 Milliarden und… Hier weiterlesen