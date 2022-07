Holcim-Aktie: Präsenz auf dem dynamischen Markt von Quebec erweitert!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim hat das Steinbruch- und Asphaltgeschäft der Mathers Group Inc. in Quebec, Kanada, erworben, darunter Carrière St-Eustache Ltée und Pavage St-Eustache Ltée. Mit dieser Akquisition erweitert der Holcim-Konzern seine Präsenz auf dem dynamischen Markt von Quebec, wo Infrastrukturinvestitionen in der gesamten Region Ostkanada ein hohes Wachstum erwarten lassen. Grösster Schotterproduzent Als grösster Schotterproduzent in Québec ist diese Transaktion für Holcim… Hier weiterlesen