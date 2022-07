Holcim-Aktie: Erwerb von Transportbeton-Aktiva von Ol-Trans in Nordpolen!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Holcim hat mit Ol-Trans, dem führenden Transportbetonhersteller in der Region Danzig-Sopot-Gdynia, eine Vereinbarung zur Übernahme seiner fünf Betonwerke unterzeichnet. Mit einem geschätzten Nettoumsatz von CHF 27 Millionen im Jahr 2022 wird die Transaktion das lokale Transportbetonnetz von Holcim stärken und die Führungsposition in Nordpolen festigen. Mit dieser Transaktion wird Holcim auch den Absatz von ECOPact-Grünbeton steigern, der in Polen einen… Hier weiterlesen