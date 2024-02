Hokuryo Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Aktie von Hokuryo -Hokkaido zeigt aktuell eine neutrale Bewertung. Die 200-Tage-Linie liegt bei 986,35 JPY, was einer Differenz von +3,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1017 JPY entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1051,98 JPY, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Hokuryo -Hokkaido haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" eingestuft wird.

Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Hierbei wurde über Hokuryo -Hokkaido in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besondere positive oder negative Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie auch von Anlegerseite als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hokuryo -Hokkaido liegt bei 66,94, was ihn ebenfalls als "Neutral" einstuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 57,25, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Hokuryo -Hokkaido aufgrund der technischen Analyse, der Stimmung und des RSI-Index als "Neutral" bewertet.