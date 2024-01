Hokuryo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Hokuryo-Hokkaido-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +6,67 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung für die Aktie fällt neutral aus, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren und Befunden der Nutzer in den sozialen Medien der vergangenen Tage. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Hokuryo-Hokkaido hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hokuryo-Hokkaido somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.