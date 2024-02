Hokuetsu Industries Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Beurteilung von Hokuetsu Industries betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,68 Punkten, was bedeutet, dass die Hokuetsu Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Hokuetsu Industries liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 61,02 Punkten. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hokuetsu Industries daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir bei Hokuetsu Industries eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hokuetsu Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1946,74 JPY. Der letzte Schlusskurs von 2355 JPY weicht somit um +20,97 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 2524,2 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,7 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hokuetsu Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Hokuetsu Industries aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Hokuetsu Industries hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.