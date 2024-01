Hokkaido Gas Aktie: Das kann keiner glauben

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hokkaido Gas eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hokkaido Gas daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hokkaido Gas derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 2217,89 JPY liegt und der Kurs der Aktie (2278 JPY) um +2,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2265,12 JPY entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,57 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Hokkaido Gas aktuell mit einem Wert von 9,23 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt die Einstufung "Gut" für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität über Hokkaido Gas, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.