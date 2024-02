Hokkaido Gas Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Hokkaido Gas liegt bei 62,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 53 ergibt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Hokkaido Gas diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Hokkaido Gas. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Hokkaido Gas in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Hokkaido Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage nur um -0,53 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen ähnlichen Wert von +0,35 Prozent, was erneut auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Zusammenfassend erhält die Hokkaido Gas-Aktie in allen Kategorien die Bewertung "Neutral", sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.