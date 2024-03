Hokkaido Electric Power Co Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Hokkaido Electric Power-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 635,15 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 779,7 JPY, was einem Unterschied von +22,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (663,7 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hokkaido Electric Power-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hokkaido Electric Power-Aktie überkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage deuten auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien haben sich nicht signifikant verändert, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hokkaido Electric Power sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht mit "Gut" bewertet wird.