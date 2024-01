Hokkaido Electric Power Co Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Hokkaido Electric Power wird anhand der technischen Analyse als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 598,48 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (657,6 JPY) um +9,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 636,59 JPY weist darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hokkaido Electric Power liegt bei 5,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt, weshalb die Einschätzung in diesem Bereich "Neutral" ist. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Hokkaido Electric Power diskutiert wurde. Ebenso gab es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.