Hokkaido Electric Power Co Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Hokkaido Electric Power-Aktie ergibt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 603,1 JPY, während der aktuelle Kurs bei 661,5 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +9,68 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 638,56 JPY, was einer Abweichung von +3,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion über das Unternehmen ebenfalls neutral. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hokkaido Electric Power-Aktie liegt bei 13,89, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate führt. Insgesamt ergibt sich für Hokkaido Electric Power eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.