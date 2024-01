Hokkaido Electric Power Co Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Hokkaido Electric Power intensiv diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den Meinungsmärkten wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Hokkaido Electric Power behandelt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit ein "Gut" für die Hokkaido Electric Power ergibt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 600,24 JPY, während der Kurs der Aktie bei 655,6 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 637,33 JPY zeigt eine Abweichung von +2,87 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hokkaido Electric Power zeigt eine Ausprägung von 9,35, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,56, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hokkaido Electric Power gab. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch stark vernachlässigt wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.