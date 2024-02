Hokkaido Electric Power Co Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Aktie von Hokkaido Electric Power zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 622,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 643,2 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,37 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 642,44 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hokkaido Electric Power ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität bei der Diskussion über die Aktie von Hokkaido Electric Power. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI bei 29,57 als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 57,28 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Hokkaido Electric Power auf Basis der technischen Analyse.