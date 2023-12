Hokkaido Coca Cola Bottling Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Viveon Health Acquisition Corp":

Die Anlegerstimmung bei Hokkaido Coca-Cola in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein "neutral"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2526,32 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2586 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2631,1 JPY zeigt eine Abweichung von -1,71 Prozent, was zu der Gesamteinschätzung als "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für die Hokkaido Coca-Cola bei 50,26, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie Hokkaido Coca-Cola eine Gesamteinstufung als "neutral".