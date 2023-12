Hokkaido Coca Cola Bottling Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Hokkaido Coca-Cola-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2532,72 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2516 JPY weicht somit um -0,66 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2625,72 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von -4,18 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Hokkaido Coca-Cola-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnten in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hokkaido Coca-Cola-Aktie liegt bei 67,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 62,22, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls keine klaren Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Weder positive noch negative Ausschläge konnten festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Hokkaido Coca-Cola bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.