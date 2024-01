Hokkaido Coca Cola Bottling Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Secured Lending":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In letzter Zeit geriet auch die Aktie von Hokkaido Coca-cola in den Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hokkaido Coca-cola beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hokkaido Coca-cola konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Hokkaido Coca-cola daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,66 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2532,72 JPY mit dem aktuellen Kurs (2516 JPY) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 2625,72 JPY eine Abweichung von -4,18 Prozent. Somit erhält die Hokkaido Coca-cola-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Beim kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt Hokkaido Coca-cola momentan bei 67,05 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch beim RSI25, welcher auf einer 25-Tage-Basis beruht, ist Hokkaido Coca-cola weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,22). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt Hokkaido Coca-cola eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.