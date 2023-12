Hoist Finance AB-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurde Hoist Finance von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führte.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Hoist Finance-Aktie derzeit ein gutes Rating hat. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen Indikatoren erhält Hoist Finance eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Hoist Finance in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hoist Finance liegt bei 38,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt jedoch eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Hoist Finance-Aktie.