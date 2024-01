Hoist Finance AB Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Hoist Finance. Daher wird die Aktie auf "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dieser Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Hoist Finance abgegeben. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hoist Finance derzeit bei 29,47 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,05 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +29,11 Prozent, während der GD50 bei 35,05 SEK liegt, was einen Abstand von +8,56 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hoist Finance derzeit mit einem Wert von 18,87 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" für den RSI.