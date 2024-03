Hoher Zuwachs an KMU-Einkäufern aus Deutschland auf der diesjährigen March Expo von Alibaba.com

München, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Deutsche KMU setzen vermehrt auf B2B-Marktplätze, um Störungen in der Lieferkette entgegenzuwirken.Alibaba.com (https://www.alibaba.com/), eine führende Plattform für den globalen B2B-E-Commerce, verzeichnete auf der diesjährigen March Expo 2024 (https://sale.alibaba.com/sourcing-guide?ssrPreFetchModelId=11167&wx_navbar_transparent=true) einen Anstieg der aktiven B2B-Einkäufer in Deutschland um 14 Prozent im Vergleich zum Super September im vergangenen Jahr.Die March Expo ist eine der größten B2B-Verkaufsveranstaltungen von Alibaba.com und bringt Käufer und Verkäufer weltweit zusammen. Ziel ist es, ihnen zu helfen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entdecken und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.Die diesjährige March Expo verzeichnete eine starke Nachfrage von Einkäufern aus Deutschland, die ihre Beschaffungsprozesse effizienter und kostengünstiger gestalten möchten. Dabei kämpfen sie mit makroökonomischem Druck, Störungen in der Lieferkette und Schwierigkeiten in den Lieferantenbeziehungen.Die beliebtesten Produkte in Deutschland während der diesjährigen March Expo, gemessen am Bruttowarenwert, kamen aus den Kategorien Körperpflege & Reinigungsmittel sowie Gepäck, Taschen & Koffer. Besonders gefragt waren Haarpflegeprodukte und Kartenetuis. Auch Aromen und Parfüms erfreuten sich großer Beliebtheit. Die meisten deutschen Einkäufer gab es bei TV-Empfängern und Zubehör, wobei Set-Top-Boxen besonders gefragt waren. Diese Trends spiegeln ein breites Interesse auf dem deutschen Markt wider, von praktischen Haushaltsprodukten bis hin zu technischen Geräten. Dies deckt sich mit dem Anstieg der Privatausgaben für FMCG-Produkte und technische Gebrauchsgüter in Deutschland um 5,5 Prozent im vergangenen Jahr laut NIQ Retail Spend Barometer (https://www.gfk.com/de/presse/niq-retail-spend-barometer-maerz-2024).Die starke Nachfrage von KMU aus Deutschland spiegelt die allgemeine Verlagerung hin zu digitalen Beschaffungskanälen wider. Laut der „Alibaba B2B Sentiment Survey", einer Umfrage von Alibaba.com unter 500 deutschen KMU, beziehen mittlerweile 52 Prozent der KMU ihre Waren über B2B-Onlinemarktplätze.Die March Expo läuft noch bis zum 31. März und bietet B2B-Einkäufern zahlreiche Sonderangebote. Darüber hinaus ermöglicht „Alibaba Guaranteed" deutschen KMU einen einfachen Zugang zu Festpreisen, geringen Mindestbestellmengen, pünktlicher Lieferung und problemlosen Rückerstattungen. So entfällt die Notwendigkeit, mit Lieferanten zu verhandeln und den Status einer Lieferung oder die finanzielle Abwicklung einer Bestellung zu überwachen.Jijay Shen, General Manager Europe, Alibaba.com kommentiert: „Auf der March Expo haben wir gesehen, dass KMU verstärkt auf den Aufbau von Widerstandsfähigkeit und Wachstum durch digitale Beschaffung setzen. Dies spiegelte sich in einer deutlichen Nachfrage von deutschen Einkäufern wider. Online-B2B-Marktplätze wie Alibaba.com machen ihnen die globale Beschaffung nun einfacher und nahtloser als je zuvor. Sie ermöglichen es KMU, neue und interessante Produkte zu entdecken, die Risiken in ihren Lieferketten zu mindern und ihre Gewinnspanne auf Knopfdruck zu erhöhen."Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4606602/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hoher-zuwachs-an-kmu-einkaufern-aus-deutschland-auf-der-diesjahrigen-march-expo-von-alibabacom-302095555.htmlPressekontakt:Schwartz Public Relations,Louisa Struif,Sendlinger Straße 42A,80331 München,Email: alibaba@schwartzpr.deOriginal-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuell