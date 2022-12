Hohe Dividenden mit Aussicht auf Steigerung: Diese Aktie könnte ideal sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Wer mag nicht gerne Aktien mit hohen Dividenden und der Aussicht auf eine Steigerung? Für die meisten Anleger dürfte dies wohl eine erfreuliche Mischung sein.

Und in der Tat lassen sich aktuell viele Dividendenaktien aufspüren, die über Potenzial für weitere Dividendensteigerungen verfügen. Die Aktien des US-Zigarettenherstellers Altria (WKN: 200417) wären so ein Beispiel.

Aktuell werden die Anteilsscheine der Marlboro-Produzenten zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7 bei einer Dividendenrendite von über 8 % gehandelt (Stand: 14.12.22, Reuters). Ein wahres Schnäppchen also, sofern man die Risiken des Unternehmens ausblendet.

Weiter steigende Dividenden sind möglich

Zuversicht für weiterhin steigende Dividenden gibt die eigene Dividendenhistorie. Das Dividendenwachstum hatte in der Vergangenheit stets oberste Priorität bei dem Zigarettenhersteller. Zuletzt wurde sie im Oktober 2022 um 4,4 % erhöht. Es war die 57. jährliche Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung.

Darüber hinaus dürfen sich Anleger über regelmäßige Aktienrückkäufe freuen. Allein im Zeitraum 2017 bis 2021 kaufte Altria eigene Aktien im Wert von über 7 Mrd. US-Dollar zurück. Das reduziert die Anzahl der ausstehenden Aktien und erhöht tendenziell den Gewinn je Aktie – ein potenzieller Gewinn-Booster.

Den kann das in Richmond (Virginia, USA) ansässige Unternehmen auch gut gebrauchen, denn aus dem Kerngeschäft lässt sich aktuell nur wenig Wachstum herausholen.

Ein schwaches Wachstum belastet die Bewertung

Auf ein schwaches Wachstum wird es wohl auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 hinauslaufen, denn in den ersten neun Monaten war der Umsatz um 3,9 % rückläufig. Das bereinigte EPS konnte glücklicherweise noch um 4 % ansteigen, was die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Dividendenerhöhung im kommenden Jahr steigert. Aus operativer Sicht scheint somit aktuell wenig für das Unternehmen zu sprechen.

Gleichzeitig besaß man in der jüngsten Vergangenheit nicht gerade ein glückliches Händchen beim Investieren. So floppte die strategische Investition in Juul. Die Milliardeninvestition in die Kanadische Cronos Group entpuppte sich ebenfalls als Fehlinvestition.

Im gleichen Zuge fehlen dabei die Impulse rauchfreier Alternativen, die das Unternehmen eigentlich auf den Wachstumspfad zurückbringen könnten.

Anleger meiden die Altria-Aktie

Genauso könnten es viele Investoren sehen, denn die Aktie verlor in den letzten fünf Jahren mehr als ein Drittel an Wert. Das Hoch von über 77 US-Dollar im Jahr 2017 scheint bei einem aktuellen Aktienkurs von 46 US-Dollar (Stand: 14.12.22) in weiter Ferne.

Eine hohe Verschuldung lastet zudem auf dem Unternehmen. Eigentlich ist dies ein Risiko für die Dividende. Dank starker Cashflows kann der Spagat jedoch noch gewährleistet werden.

Langfristig müsste sich bei der Altria Group jedoch etwas ändern, damit die Anleger wieder auf den Geschmack kommen. Eine Neubewertung der Aktie dürfte aber nur mit neuen Perspektiven einhergehen.

Für mich bleibt die Altria-Aktie dennoch eine echte Value-Aktie mit tiefer Substanz. Der Marktanteil vom Zugpferd Marlboro lag im letzten Quartal in den USA immer noch bei unglaublichen 43 %.

Vom Grundsatz her bin ich noch davon überzeugt, dass die Amerikaner einen Weg zu mehr Wachstum finden werden.

