Hohe Dividende, maximale Sicherheit: Auf diese 3 Aktien würde ich setzen, wenn ich meine ersten 100 Euro passives Einkommen aufbaue

Hohe Dividende, maximale Sicherheit und ein vergleichsweise hohes passives Einkommen in einem jungen Depot? Bedenke, mein lieber Investor: Eine größere Allokation sollte lediglich dann erfolgen, wenn du dir überaus sicher bist.

Genau das möchtest du sein? Dann spitze heute am besten deine Ohren. Wenn du eine hohe Dividende und viel Sicherheit haben möchtest, dann nenne ich dir drei Namen, über die du für ein passives Einkommen vielleicht lieber nachdenken solltest.

Hohe Dividende, maximale Sicherheit: Realty Income

Der Sweet-Spot einer hohen Dividende und von maximaler Sicherheit ist zum einen Realty Income (WKN: 899744). Hinter dem Namen steckt ein Real Estate Investment Trust. Also eine Immobiliengesellschaft, die eine spezielle Gesellschaftsform besitzt. Lange Rede, kurzer Sinn: Dadurch muss das Management stets mindestens 90 % der Gewinne an die Investoren ausschütten. Ein grundsätzlich interessanter Mix, wenn man auf ein hohes passives Einkommen setzen will.

Aber Realty Income besitzt mehr, insbesondere, wenn es um maximale Sicherheit geht. 636 Monate mit einer stets beständigen Dividende, zum Beispiel. Sowie 121 Erhöhungen über diesen Zeitraum von 53 Jahren. Das Management hat sich außerdem ein sehr diversifiziertes Immobilien-Fundament mit 12.400 Einheiten aufgebaut. Das gepaart mit einem Leerstand von lediglich knapp über 1 % zeigt: Defensive Klasse ist vorhanden, selbst einzelne, leere Immobilien fallen aufgrund der breiten Streuung nicht so stark ins Gewicht. Zudem vergibt das Management lediglich Triple-Net-Lease-Mietverträge, die Kosten der Instandhaltung und der Verwaltung an die Mieter weitergeben. Indexierte oder fixe Mieterhöhungen führen ebenfalls zu einem beständigen, moderaten Wachstum. Alles in allem: Das ist sehr sicher.

Aber auch eine hohe Dividende ist möglich. Bedingt durch steigende Zinsen kommt Realty Income derzeit auf über 5 % Dividendenrendite. Der Dividendenaristokrat liefert mit einem Ausschüttungsverhältnis von 78 % gemessen an den Funds from Operations je Aktie reichlich Sicherheit. All das zeigt mir: Ein solides, passives Einkommen ist mit maximaler Sicherheit möglich.

General Mills: Passives Einkommen mit Lebensmitteln

Die zweite Aktie, die eine hohe Dividende und maximale Sicherheit bietet, ist für mich General Mills (WKN: 853862). Fairerweise wirken 3,15 % Dividendenrendite nicht wie ein High-Yield-Anspruch. Aber wenn wir die Lebensmittel-Peers und auch die durchschnittlichen Ausschüttungsrenditen der breiten Märkte ansehen, so treffen wir noch diese Definition.

Das Geheimnis von General Mills: Die Ausschüttungsquote ist mit ca. 55 % vergleichsweise gering. Zudem zahlt das Management seit ca. dreieinhalb Jahrzehnten eine beständige Dividende je Aktie an die Investoren aus. Lebensmittel wie Cheerios, Lucky Charms, Häagen-Dasz-Eis oder auch die Snacks von Old El Paso zeigen: Defensive Klasse ist vorhanden. Wobei ein Portfolio mit 100 verschiedenen Marken auch ausreichende Breite bietet.

General Mills kann nicht nur eine hohe Dividende und viel Sicherheit und Stabilität. Nein, sondern das passive Einkommen sollte in Zukunft auch noch sukzessive weiter wachsen. Erst kürzlich verkündete das Management, dass man die Dividende je Aktie von 0,54 US-Dollar auf die jetzt anvisierten 0,59 US-Dollar anheben möchte. 9 % Dividendenwachstum bei einem defensiven Lebensmittelkonzern könnten über kurz oder lang selbst mit initialen 3,15 % Dividendenrendite zu einem High-Yield-Kandidaten werden.

Münchener Rück: 3,5 % Dividende, sehr viel Sicherheit!

Zu guter Letzt bietet die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) eine vergleichsweise hohe Dividende und sehr viel Sicherheit. Auch hier sind es bei 11,60 Euro Ausschüttung je Aktie und einem Aktienkurs von 331,60 Euro ca. 3,5 % Dividendenrendite. Ob das hoch ist? Ich denke: Ja, im Vergleich zum Markt wohl schon.

Daneben gibt es bei der Münchener Rück viel Sicherheit. Seit dem Jahre 1969 hat das Management nicht ein einziges Mal die Dividende je Aktie gesenkt. Außerdem lag der Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr bei 24,63 Euro. Das bedeutet, dass ein Ausschüttungsverhältnis von 47 % vergleichsweise moderat ist. Im Moment hat die Rückversicherungsbranche durch steigende Zinsen etwas Aufwind. Das könnte zu wachsenden Gewinnen und womöglich auch einer stärker wachsenden Dividende je Aktie führen.

Die Münchener Rück bietet auch ein solides Dividendenwachstumspotenzial. Alleine in diesem Jahr erhöhte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie um ca. 5,5 % und im Jahr davor um 12,2 %. Das zeigt: Auch aus dem Rückversicherer kann eine noch höhere High-Yield-Aktie werden. Aber auch 3,5 % Dividendenrendite sind für ein passives Einkommen für den Anfang nicht verkehrt.

