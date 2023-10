Hofreiter zufrieden mit Wahlergebnissen der Grünen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter sich zufrieden mit den Ergebnissen seiner Partei gezeigt. "Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "In einem sehr harten Wahlkampf ist in Bayern ein Ergebnis erkämpft worden, das nur wenig schlechter ist als das beste Ergebnis, das wir je erzielt haben. Mit einem historisch zweitbesten Ergebnis können wir gut leben."

In Hessen habe sich der "völlig andere Stil" von CDU-Ministerpräsident Boris Rhein ausgezahlt, sagte Hofreiter und zog dabei einen Vergleich zu CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz. "Der viel konziliantere Stil von Herrn Rhein hat gut funktioniert, das harte Grünen-Bashing von Herrn Söder hat nicht funktioniert - weder gegen die Grünen, noch hat es Herrn Söder genutzt", so Hofreiter weiter.

