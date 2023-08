Hofreiter wirft russischer Führung Mafia-Methoden vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Mafia-Methoden attestiert. Anlass ist der mutmaßliche Tod des Chefs der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei einem Flugzeugabsturz, den Hofreiter für einen gezielten Mord hält. "Die russische Führung agiert wie ein Mafia-Staat", sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

"Der Tod Prigoschins ist eine demonstrative Ermordung und soll eine abschreckende Wirkung auf Nachahmer haben. Er zeigt zugleich die Risse im System Putin." Hofreiter fügte mit Blick auf den Ukraine-Krieg hinzu: "Es sollte sich jedenfalls niemand Illusionen machen über Verhandlungen. Putin würde sich an Ergebnisse überhaupt nur dann halten, wenn sie in seinem Interesse sind", so der Grünen-Politiker. "Das sollte auch dem Letzten vorführen, was wir tun müssen: nämlich die Ukraine vorbehaltlos und tatkräftig zu unterstützen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur