Hofreiter legt Söder Entlassung Aiwangers nahe

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat der Grünen-Politiker Anton Hofreiter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die schnelle Entlassung seines Stellvertreters Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nahegelegt. Aiwanger versuche, "aus den eigenen Verfehlungen jetzt selbst noch politisches Kapital zu schlagen", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). "Das ist zutiefst unanständig. Wenn Söder das durchgehen lässt und auf Zeit spielt, wird er seiner Verantwortung als Ministerpräsident nicht gerecht."

Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, sagte: "Das zentrale Problem am Verhalten von Herrn Aiwanger sind weniger die antisemitischen und zutiefst menschenverachtenden Aussagen, die er damals in seiner Tasche hatte, sondern der heutige Umgang damit. Statt klar um Entschuldigung zu bitten, tut er so, als wäre er selbst das Opfer."

