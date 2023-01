BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter bewertet die Handlungsfähigkeit der Berliner Ampelkoalition trotz Streit und "heftiger Diskussionen" als "sehr hoch". Man müsse sich nur anschauen, was innerhalb nur eines Jahres nur in der Energiepolitik gelungen sei, sagte er den Sendern RTL und ntv. "Es ist gelungen, zwei Flüssiggasterminals bereits in Betrieb zu nehmen."

Zudem habe man die Erdgasspeicher, die "völlig unverantwortlich" an Russland verkauft worden seien, gefüllt. "Nur ein Jahr nach Überfall Russlands auf die Ukraine können wir sagen, die Ampel ist handlungsfähig", so Hofreiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur