Höchststände am laufenden Band beim Musterdepot der boerse.de-Signale Aktien USA!

Die Jahresend-Rallye in den USA ist auch in den letzten Tagen des Börsenkalenders in vollem Gange. Deshalb konnte das Musterdepot der boerse.de-Signale Aktien USA am 20. Dezember bereits zum fünften Mal in Folge ein neues All-Time-High erreichen. Hinter den Empfehlungen steht der BOTSI-Advisor, ein nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Trendfolge entwickelter Anlageroboter....