Höchste Terrorwarnstufe in Brüssel - EM-Quali-Spiel abgebrochen

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Nach den tödlichen Schüssen am Montagabend in Brüssel ist in der belgischen Hauptstadt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden - das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden ist wegen Sicherheitsbedenken abgebrochen worden. Die Zuschauer wurden gebeten, das Stadion nicht zu verlassen. Unterdessen ist bestätigt worden, dass es sich bei den zwei getöteten Personen um schwedische Staatsbürger handelt.

Die Tat ereignete sich gegen 19:15, rund fünf Kilometer vom Stadion entfernt. Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Der belgische Premierminister Alexander De Croo hat dem schwedischen Premier auf X/Twitter sein Beileid bekundet: "Als enge Partner ist der Kampf gegen den Terrorismus ein gemeinsamer Kampf".

Foto: über dts Nachrichtenagentur