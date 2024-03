Hoe Leong Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Hoe Leong ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Hoe Leong liegt bei 0 Prozent, was 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent für Handelsunternehmen und Distributoren ist. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Hoe Leong bei -33,33 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,05 Prozent, wobei Hoe Leong mit 27,28 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.