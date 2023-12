Hodogaya Chemical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die aktuelle Anleger-Stimmung bei Hodogaya Chemical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Hodogaya Chemical liegt derzeit bei 37,66, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 43, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Hodogaya Chemical in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3223,2 JPY für die Hodogaya Chemical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3565 JPY, was einer positiven Abweichung von 10,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3275,72 JPY eine positive Abweichung von 8,83 Prozent, weshalb auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Hodogaya Chemical-Aktie somit hinsichtlich der einfachen Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.