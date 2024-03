Hodogaya Chemical Aktie: Keine Angst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Hodogaya Chemical keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie liegt derzeit bei 3360,96 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -3,47 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Die Marktteilnehmer zeigten in den letzten Tagen eine generell neutrale Einstellung gegenüber Hodogaya Chemical. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 67,65 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 53,67 zeigt, dass Hodogaya Chemical weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.