Hochtief: Das wahre Kursziel liegt bei 85,17 EUR

Am gestrigen Handelstag hat Hochtief an der Börse eine Kursentwicklung von -2,19% hingelegt und sich damit innerhalb einer vollständigen Handelswoche um -1,69% verschlechtert. Die Stimmung am Markt scheint somit pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten hingegen sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 85,17 EUR liegt. Falls sie Recht behalten sollten, ergibt sich ein potenzielles Risiko in Höhe von -11,24%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Zwei Analysten empfehlen aktuell den Kauf dieser Wertpapiere durch Investoren. Fünf weitere Experten sehen die Hochtief-Aktien optimistisch als “Kauf” eingestuft werden können. Eine neutrale Bewertung vergeben fünf weitere Analysten mit einem “halten”-Rating.

Insgesamt ist mehr als jeder...