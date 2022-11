Hochtief verdient erneut mehr - Gewinnziel für 2022 bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat dank einer stabilen Auftragslage im dritten Quartal den Gewinn erneut gesteigert. Dazu trugen alle Regionen bei. Aber auch die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, liefen deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im dritten Quartal im Jahresvergleich um 12,4 Prozent auf 131,3 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Essen mit.

Für das laufende Jahr peilt Hochtief weiterhin einen bereinigten Konzerngewinn von 475 bis 520 Millionen Euro an. Das wären bis zu rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuversichtlich machen den Konzern die prall gefüllten Auftragsbücher und gute Aussichten auf noch mehr Orders. Hochtief habe zudem für 2022 und darüber hinaus mögliche Objekte im Wert von rund 600 Milliarden Euro identifiziert.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief von Anfang Juli bis Ende September einen Gewinn von 115 Millionen Euro aus. Das waren gut 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 35 Prozent auf knapp 7,2 Milliarden Euro./mne/jha/