Hochtief: Potenzial von +5,25% für die Aktie

Die Analysten sind der Meinung, dass die Hochtief-Aktie aktuell unterbewertet ist. Das Kursziel liegt bei 82,62 EUR und bietet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +5,25%.

• Hochtief legt am 27.06.2023 um +0,90% zu

• Guru-Rating verbleibt bei 3,75

• Optimistische Einschätzung von +58,33% der Analysten

Am gestrigen Tag konnte Hochtief an der Börse eine positive Kursentwicklung von +0,90% erzielen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch einen Gesamtverlust von -2,24%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung deutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 82,62 EUR laut Bankanalystenmeinungen. Dies würde einem möglichen Anstieg um +5,% entsprechen und macht es für Investoren attraktiv.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter...