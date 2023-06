Hochtief: Mittelfristiges Kursziel von 82,62 EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief-Aktie ist nach Ansicht von Experten aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 82,62 EUR und somit +0,82% über dem aktuellen Kurs.

• Am 13.06.2023 stieg der Wert der Hochtief-Aktie um +0,43%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,75

• Mehrheitlich positiv eingestellte Analysten sehen ein Kaufpotenzial

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie bereits um insgesamt +1,67% zulegen und am gestrigen Tag sogar eine Steigerung von +0,43% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint daher recht optimistisch zu sein.

Das Durchschnittskursziel für Hochtief beträgt zurzeit 82,62 EUR und bietet damit ein potenzielles Wachstumspotenzial von +0,82%. Jedoch sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung trotz des positiven Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen...