Hochtief: Kursziel von 85,17 EUR wird angestrebt

Die Aktie von Hochtief ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,17 EUR und bietet somit eine potenzielle Rendite von -14,40%.

Am gestrigen Handelstag konnte die Hochtief-Aktie um +1,63% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Plus von insgesamt +1,22%. Der Markt scheint demnach optimistisch.

2 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie, während 5 weitere Experten sie als “Kauf” einschätzen. Weitere 5 Experten bewerten sie als “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +58,33%.

Zusätzlich erhält die positive Einschätzung durch das “Guru-Rating”, welches nun bei 3,75 steht anstatt beim zuvor genannten Wert “Guru-Rating ALT”.