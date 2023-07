Hochtief: Kursziel von 85,17 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Hochtief ist momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 85,17 EUR – eine Steigerung um +4,76% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 26.07.2023 legte die Hochtief-Aktie um +0,18% zu

• Guru-Rating nun bei 3,75 nach vorherigem Wert von ebenfalls 3,75

Gestern lag die Performance der Hochtief-Aktie am Finanzmarkt bei einem Plus von +0,18%. Dies ergibt einen Gesamtanstieg in den vergangenen fünf Handelstagen (einer vollständigen Handelswoche) um insgesamt +0,93%. Aus diesem Grund zeigt sich aktuell eine relativ neutrale Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für Hochtief liegt bei 85,17 EUR. Sollten sie mit ihrer Einschätzung Recht behalten, entspricht dies einem potentiellen Anstieg der Aktienkurse um...