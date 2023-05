Hochtief: Kursziel von 82,62 EUR und optimistische Analysteneinschätzung

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Hochtief eine negative Kursentwicklung von -0,78% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine leicht positive Bilanz mit einem Plus von +0,13%. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial derzeit noch nicht ausgeschöpft ist.

Das mittelfristige Kursziel für Hochtief liegt im Durchschnitt bei 82,62 EUR – ein Potenzial zur Steigerung um +8,57%. Dabei teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit. Allerdings bewerten zwei Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer gibt ein “Kauf”-Rating ab.

Die meisten Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung “halten”. Ein Verkauf wird derzeit nicht empfohlen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.

