Hochtief: Das Kursziel liegt bei 85,17 EUR

Die Hochtief-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -13,53% unter dem aktuellen Preis.

• Hochtief hat am 05.09.2023 einen Anstieg von +0,20% verzeichnet.

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie beträgt 85,17 EUR.

• Das Guru-Rating für Hochtief ist nun auf 3,75 gestiegen.

Am gestrigen Tag stieg der Finanzmarkt von Hochtief um +0,20%. Infolgedessen ergibt sich eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +2,18%. Der Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung nicht vorhersehbar war, sind Bankanalysten überwiegend positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 85,17 Euro. Dies bedeutet ein Potenzial für Investoren in Höhe von -13,53%. Einige Analysten teilen jedoch nicht...