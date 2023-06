Hochtief: Kursziel liegt bei 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 82,62 EUR.

• Hochtief: Am 07.06.2023 mit -0,12%

• Das Kurspotenzial beträgt +2,89%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Gestern verzeichnete die aktuelle Marktentwicklung des Unternehmens eine Abnahme von -0,12%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf einen positiven Trend von +1,32% addiert hat. Die Stimmung am Markt ist allgemein optimistisch.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt für Hochtief bei 82,62 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +2,89%. Zwei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und fünf weitere bewerten sie als “Kauf”. Fünf weitere Experten positionieren sich eher neutral mit einem “Halten” Rating.

Demnach sind insgesamt +58,33% der Analysten noch...