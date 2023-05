Hochtief: Kursziel laut Analysten bei 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie von Hochtief wurde von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 82,62 EUR – ein Potenzial von +7,37%.

• Hochtief legte am 26.05.2023 um +2,33% zu

• Guru-Rating unverändert bei 3,75

• Positive Einschätzung durch +58,33% der Analysten

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von Hochtief einen Anstieg um +2,33% verzeichnen. Über fünf Tage hinweg summierte sich das Plus auf +0,20%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist neutral.

Trotzdem haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für Hochtief festgelegt: Bei einem Wert von 82,62 EUR sehen sie noch erhebliches Kurspotenzial (+7,37%). Diese positive Einschätzung teilen auch viele Experten: Von insgesamt zwölf Bewertungen sind sieben Kaufempfehlungen und fünf Haltepositionierungen.

Das Guru-Rating bleibt...