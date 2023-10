Hochtief: Kursziel bei 85,17 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Hochtief hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,28% zugelegt und setzt ihre positive Entwicklung damit fort (+0,26% am 29.09.2023). Bankanalysten sehen das aktuelle Kursniveau als nicht gerechtfertigt an und gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 85,17 EUR aus (-11,65%). Die Einschätzung wird durch einen Großteil der Experten geteilt: 5 Analysten setzen die Bewertung “Kauf”, während sich weitere 5 für “halten” aussprechen. Lediglich zwei Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating liegt nun bei 3,75 nach zuvor ebenfalls bei 3,75.

• Hochtief legt in einer Woche um +2,28% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei -11,65%, nämlich bei €85.17

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt +58,33%

Die Bankanalysten scheinen mit ihrem Optimismus zurzeit richtig zu liegen –...