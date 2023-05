Hochtief: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 82,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie von Hochtief hat in der vergangenen Woche eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit einem Plus von +1,29% abgeschlossen. Die Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 82,62 EUR, was einem Potenzial von +5,58% entspricht. Von den insgesamt zwölf Analysten empfehlen sieben die Aktie zum Kauf oder halten diese zumindest für einen aussichtsreichen Investment. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.

Anmerkung: Dieser Artikel dient lediglich zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar.